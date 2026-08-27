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Минобороны Турции: расформирование СДС укрепит территориальную целостность Сирии

First News Media16:20 - Сегодня
Минобороны Турции: расформирование СДС укрепит территориальную целостность Сирии

Министерство национальной обороны Турции приветствовало расформирование «Сирийских демократических сил» (СДС) и их интеграцию в государственные структуры Сирии, назвав это важным событием для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, а также укрепления принципа «одно государство, одна армия».

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Турции в рамках действующего соглашения о военном сотрудничестве продолжат оказывать поддержку Сирии.

«Наши Вооруженные силы продолжат поддержку в рамках действующего соглашения о военном сотрудничестве, чтобы распространить достигнутую в Сирии позитивную динамику на всю страну, обеспечить долгосрочную стабильность и укрепить потенциал сирийской армии, особенно в борьбе с терроризмом», — заявили в Минобороны.

В Минобороны также указали, что Анкара внимательно следит за атаками Израиля на Сирию, подчеркнув необходимость их скорейшего прекращения.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Турция наблюдает за усилиями США по созданию механизма деэскалации с участием Сирии.

В турецком оборонном ведомстве положительно оценили решение о перебазировании систем ПВО Patriot с острова Карпатос на Крит, назвав его «позитивным шагом на пути к отказу от прежней ошибочной практики».

Источник: Anadolu

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