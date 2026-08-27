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Ратко Младич умер в тюрьме

First News Media16:53 - Сегодня
Ратко Младич умер в тюрьме

Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич умер в тюрьме.

Об этом сообщает Рейтер.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

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