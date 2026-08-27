США пока не ведут переговоры с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа пока не ведет переговоры с Ираном о мирном урегулировании конфликта.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В настоящее время переговоры не ведутся, такое положение дел продлится до того, как президент почувствует, что они (Иран - прим. ТАСС) готовы сесть за стол переговоров и вести серьезные обсуждения", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что окончательное решение о возобновлении переговоров остается за Трампом.