Казахстан предложил направить тысячи солдат в Газу

Казахстан и несколько стран готовы направить тысячи военнослужащих для поддержания мира в Газе.

Об этом заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц, передает Exclusive.kz.

«Такие страны, как Уганда, Марокко и Казахстан, предложили тысячи военнослужащих для этих усилий», — подчеркнул дипломат.

Уолтц заметил, что военнослужащие этих стран уже должны прибыть в Газу. При этом, продолжает он, развертывание их сил идет медленнее, чем рассчитывали в Вашингтоне.

Источник: Лента.ру