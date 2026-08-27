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Пашинян заявил об основаниях не считать Россию стратегическим партнером Армении

First News Media18:01 - Сегодня
Пашинян заявил об основаниях не считать Россию стратегическим партнером Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что имеются основания не считать Россию стратегическим партнером республики.

По его словам, говорить, что есть стратегическое партнерство... «это же должно означать стратегическое партнерство...»

Так сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, почему в программе правительства на 2026–2031 гг. не указано, что РФ является стратегическим партнером Армении.

Источник: Интерфакс

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