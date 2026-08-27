Российская атака уничтожила склад Roshen под Киевом - ВИДЕО

Склад кондитерской корпорации Roshen в Чубинском (Киевская обл.), который обеспечивал хранение и дальнейшую поставку готовой кондитерской продукции, уничтожен в результате массированной атаки РФ утром 27 августа, сообщила пресс-служба компании.

"Самое важное – никто из сотрудников не пострадал: благодаря соблюдению правил безопасности и своевременному реагированию на воздушную тревогу все работники находились в укрытии", – говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация последствий атаки и оценка ущерба.

Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности Roshen – в феврале был разрушен склад готовой продукции компании в Яготине.

"Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров", – отмечается в сообщении.

Компания уже работает над перераспределением запасов и привлечением альтернативных складских мощностей, чтобы максимально сократить возможные перебои и минимизировать их влияние на партнеров и потребителей.