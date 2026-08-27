Малейка Аббасзаде: Проходной балл прошлого года не следует воспринимать как показатель проходного балла этого года

«Перед выбором специальности мы неоднократно отмечали, что проходной балл прошлого года не следует воспринимать как показатель или гарантию проходного балла этого года. Проходной балл заранее не устанавливается. Он формируется по итогам конкурса в зависимости от того, сколько человек и с какими результатами подали заявления на конкретную специальность в этом году, а также от количества плановых мест».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, число абитуриентов, которые во второй попытке воспользовались возможностью сдать экзамен по другой группе специальностей, невелико:

«Здесь есть еще одна важная возможность. Уже много лет абитуриенты могут дважды участвовать во вступительном экзамене и при определенных условиях во второй попытке сдавать экзамен по другой группе специальностей. Однако число тех, кто пользуется этой возможностью, невелико. Первый результат — не окончательный, но он дает серьезную информацию об уровне подготовки, сильных и слабых сторонах. Вторая попытка должна быть не просто надеждой на то, что “в этот раз я обязательно наберу больше баллов”, а возможностью заново оценить свою стратегию».

Глава ГЭЦ отметила, что на этапе выбора оставшихся вакантными мест система предоставляет абитуриентам более широкие возможности. Так, в одном электронном заявлении абитуриент может указать как вакантные места в высших учебных заведениях, так и специальности средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования:

«В списке можно указать до 20 кодов специальностей, а их очередность абитуриент определяет сам. Например, специальность одного из бакинских колледжей можно поставить выше специальности в региональном вузе или наоборот — это выбор абитуриента».

Было отмечено, что конкурс проводится по двум различным направлениям отбора. При приеме на оставшиеся вакантными места в высших учебных заведениях учитывается общий результат по соответствующей группе, то есть результаты первого и второго этапов. В средних специальных учебных заведениях конкурс проводится только на основании общего балла первого этапа — выпускного экзамена:

«Это различие очень важно. Например, абитуриент, не набравший необходимого минимального результата на блоковом экзамене по III группе, может не участвовать в конкурсе по этой группе в вузе. Однако если у него высокий результат на выпускном экзамене, он может быть достаточно конкурентоспособным по многим специальностям средних специальных учебных заведений».

Малейка Аббасзаде подчеркнула, что в пятом номере журнала «Абитуриент» представлено около 18,4 тыс. плановых мест по программам среднего специального образования на базе полного среднего образования.

При условном сопоставлении специальностей по содержанию с основными направлениями приема в вузы около 5,7 тыс. мест (31%) относятся к направлениям, близким ко II группе — экономика, финансы, управление, туризм и логистика; до 5,1 тыс. мест (28%) — к направлениям, близким к IV группе — медицина, биология, аграрные и экологические специальности; до 4,8 тыс. мест (26%) — к направлениям, близким к I группе — ИТ, техника, энергетика, транспорт, связь и промышленность.

Кроме того, до 1,8 тыс. мест (10%) охватывают социальные, гуманитарные и педагогические направления, близкие к III группе, а около 0,9 тыс. мест (5%) — направления, близкие к V группе: искусство, дизайн и специальности, требующие соответствующих способностей.

«Это распределение не является официальной классификацией групп ГЭЦ, а представляет собой аналитическое сравнение, основанное на содержании специальностей. Эти цифры показывают, что среднее специальное образование — это не только “запасной вариант для тех, кто не смог поступить в вуз”. Напротив, здесь существует широкий выбор — от экономики и управления до ИТ и технических направлений, от здравоохранения и аграрной сферы до социальных и творческих профессий.

Выпускники колледжей, получившие квалификацию суббакалавра, также имеют право впоследствии продолжить обучение на уровне бакалавриата высшего образования по соответствующим специальностям на конкурсной основе.

Поэтому неправильно выбирать случайную специальность с мыслью “я обязательно должен поступить в вуз”. Иногда правильно выбранная программа среднего специального образования может стать более подходящим началом, чем специальность в вузе, не соответствующая интересам человека и его будущей профессии», — добавила председатель ГЭЦ.