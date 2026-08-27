Вынесен вынес приговор мужчине, совершившему непристойные действия в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО
Вынесен приговор мужчине, совершившему непристойные действия в отношении женщины, которая снимала видео для TikTok на бульваре.
Инцидент произошел в мае в Сабаильском районе столицы, на территории Приморского национального парка, недалеко от торгово-развлекательного центра «Deniz Mall».
Как сообщалось, тренер по гимнастике Н. Керимова сообщила, что подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который совершил в отношении нее противоправные действия и применил физическую силу. По её словам, после оказанного сопротивления злоумышленник проявил агрессию и попытался атаковать её с использованием ножа, однако вмешательство случайного прохожего позволило ей скрыться и обратиться за помощью.
После этого он напал на женщину с ножом.
Личность подозреваемого была установлена – им оказался 47-летний Шамхал Наджафов, он задержан сотрудниками полиции. У него было обнаружено и изъято 3 единицы колюще-режущих предметов, являющихся холодным оружием – в отношении него принимаются меры по привлечению к ответственности.
Как отметила Керимова, по итогам судебного разбирательства Ш. Наджафов был приговорён к трём годам лишения свободы.
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