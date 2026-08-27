Вынесен вынес приговор мужчине, совершившему непристойные действия в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО

Вынесен приговор мужчине, совершившему непристойные действия в отношении женщины, которая снимала видео для TikTok на бульваре.

Инцидент произошел в мае в Сабаильском районе столицы, на территории Приморского национального парка, недалеко от торгово-развлекательного центра «Deniz Mall».

Как сообщалось, тренер по гимнастике Н. Керимова сообщила, что подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который совершил в отношении нее противоправные действия и применил физическую силу. По её словам, после оказанного сопротивления злоумышленник проявил агрессию и попытался атаковать её с использованием ножа, однако вмешательство случайного прохожего позволило ей скрыться и обратиться за помощью.

После этого он напал на женщину с ножом.