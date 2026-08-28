Завершилось последнее в этом году лунное затмение - ОБНОВЛЕНО

Полутеневое лунное затмение завершилось в 11:01:41.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), максимальная фаза затмения пришлась на 08:12:53, передает 1news.az.

Отметим, что астрономическое явление можно было наблюдать в Европе, Африке, Азии и Америке.

На территории Азербайджана полутеневое лунное затмение просматривалось лишь частично - с 05:23 до 05:55 утра, вплоть до захода Луны.

08:20

В августе началось последнее затмение этого года.

Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси.

Отмечается, что это частичное лунное затмение, то есть тень Земли не полностью закроет Луну. Частичное лунное затмение происходит в том случае, когда Луна не попадает точно в точку пересечения своей орбиты с орбитой Земли. Плоскость орбиты Луны образует с плоскостью орбиты Земли угол всего в 5°. Поскольку этот угол небольшой, Луна не каждый месяц точно проходит через линию между Землей и Солнцем. Поэтому затмения происходят не ежемесячно, а только при соответствующей конфигурации Луны, Земли и Солнца — когда они находятся на одной линии или с небольшим отклонением. Лунное затмение возможно только в фазе полнолуния.

Затмение началось в 05:23 и завершится в 11:01. Природное явление не наблюдается в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, а также над Тихим, Атлантическим и Индийским океанами. В Азербайджане уже в 05:35 наступает рассвет. Хотя Луна будет находиться выше горизонта, всего через 12 минут после начала затмения станет светло. Этот период приходится на полутеневую фазу затмения. Полутеневое лунное затмение трудно различить невооруженным глазом — оно ощущается лишь как незначительное уменьшение яркости Луны.

Напомним, что ни одно из трех предыдущих затмений 2026 года — двух солнечных и одного лунного — не наблюдалось с территории Азербайджана.

Отметим, что в 2027 году произойдет в общей сложности пять затмений: два солнечных и три лунных. Из них с территории Азербайджана можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение 21 февраля и полное солнечное затмение 2 августа. Однако во время солнечного затмения Азербайджан не попадет в полосу полной тени, поэтому на территории страны оно будет наблюдаться как частичное солнечное затмение.

Источник: Report