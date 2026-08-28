В бакинском аэропорту заработал электронный пограничный контроль - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает принимать меры по внедрению современных технологий пограничного контроля, обеспечению комфорта пассажиров и повышению эффективности процедур пересечения границы.

Как сообщили в ГПС, в рамках этих мер в Международном аэропорту Гейдар Алиев введена в эксплуатацию «Электронная система пограничного контроля» (автоматизированная система паспортного контроля и биометрической идентификации).

Инновационная система, работающая на основе современных технологических решений, позволяет гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18 лет, проходить пограничный контроль быстрее и удобнее.

Процесс пограничного контроля через электронные двери на основных этапах осуществляется в автоматическом режиме. После предъявления пассажиром документа, удостоверяющего личность, к соответствующему считывающему устройству информация в документе автоматически считывается системой, проводятся необходимые проверки соответствующих информационных систем, и личность человека идентифицируется на основе биометрических данных.

После подтверждения соответствия всех данных электронные двери автоматически открываются, и прохождение пассажиром пограничного контроля завершается. Указанный процесс осуществляется с помощью электронных дверей примерно за 20 секунд.

Внедрение системы позволяет автоматизировать основные этапы пограничного контроля, сократить время ожидания пассажиров на пунктах пропуска, повысить гибкость и эффективность процедур контроля, а также минимизировать человеческий фактор.

«Система электронных дверей пограничного контроля» первоначально была введена в эксплуатацию в зале прибытия Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На последующем этапе планируется внедрение системы на других государственных пограничных пунктах. В настоящее время ведутся работы по расширению и совершенствованию возможностей системы.

Главная цель применения новых технологий заключается не только в обеспечении более быстрого прохождения пассажирами пограничного контроля, но и в повышении удовлетворенности пассажиров, расширении сферы применения цифровых технологий в пограничном контроле и формировании эффективных механизмов контроля, отвечающих современным требованиям.

Внедрение данной системы является одним из важных шагов, предпринятых на пути развития цифровой и инновационной инфраструктуры пограничного контроля в международных аэропортах Азербайджана, интеграции передовых технологий в сферу охраны и контроля границ.

Государственная пограничная служба продолжает свою деятельность по организации пограничного контроля на государственных пограничных пунктах в соответствии с современными стандартами, применению инновационных технологий и созданию более гибких и удобных возможностей обслуживания для пассажиров.