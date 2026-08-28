Правительство Казахстана сложило полномочия в связи с началом работы нового однопалатного парламента страны (Курултая).

Члены правительства будут исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина, следует из указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как следует из указа, правительство обязано сложить полномочия перед новым составом Курултая согласно статье 69 конституции страны. «Постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания. Ранее Токаев также анонсировал некоторые изменения в составе правительства.