Спустя пять дней в Грузии нашли тело утонувшего азербайджанского подростка

В Грузии обнаружили тело 15-летнего подростка, пропавшего пять дней назад на Тбилисском водохранилище.

Как сообщает marneulinews.ge, спасатели на протяжении пяти дней продолжали поиски Умида Софиева.

По имеющейся информации, 15-летний житель села Гараджалар Гардабанского муниципалитета Грузии Умид Софиев 23 августа, около 18:00, отправился на озеро вместе с друзьями и утонул во время купания.

В результате поисков его тело было извлечено из воды.