Затонул ли в Черном море сухогруз с азербайджанскими моряками?  

В Черном море, предположительно, затонул сухогруз Svetoslava, на борту которого находились граждане Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявили в общественном объединении "Поддержка азербайджанских моряков".

По информации организации, судно принадлежит компании Cunda и ходит под флагом Палау. Ночью оно направлялось из турецкого порта Самсун в молдавский порт Джурджулешты, однако по неизвестным причинам затонуло.

На борту находились 11 граждан Азербайджана, а также граждане Турции и России. Благодаря своевременно прибывшим на помощь силам береговой охраны все находившиеся на судне люди были спасены.

Спасенных моряков доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Для уточнения информации направлен запрос в соответствующее ведомство.