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На Чеджу нашли тела четырех пропавших туристов за несколько дней

First News Media17:05 - Сегодня
На Чеджу нашли тела четырех пропавших туристов за несколько дней

На южнокорейском острове Чеджу за несколько дней были обнаружены тела четырех человек, которые ранее числились пропавшими без вести.

Случаи не связаны между собой, однако почти одновременное обнаружение погибших вызвало широкий общественный резонанс. Дополнительное внимание к ситуации привлекло расследование в отношении сотрудника полиции, который, предположительно, ненадлежащим образом закрывал дела об исчезновениях.

Чеджу считается одним из главных туристических направлений Южной Кореи. Остров привлекает путешественников пляжами, водопадами и вулканическими ландшафтами. Однако в последние дни внимание к региону оказалось связано не с туризмом, а с серией обнаружений погибших и последовавшим за ними полицейским скандалом.

Одним из наиболее обсуждаемых случаев стала гибель 37-летней Чан Ми-ран. Женщина исчезла и на протяжении 104 дней числилась пропавшей без вести. Ее тело обнаружили 24 августа.

По версии следствия, дело об исчезновении могло быть закрыто после того, как сотрудник полиции сообщил, что связался с женщиной и убедился, что она находится в безопасности. При этом в полицейских материалах не нашли записей, документов или иных подтверждений того, что такой разговор действительно состоялся.

Под подозрение того же полицейского попал еще один случай исчезновения. Речь идет о 60-летнем мужчине, поиски которого, предположительно, также были прекращены после того, как сотрудник заявил о контакте с пропавшим. Однако родственники мужчины продолжили настаивать на проведении поисковых мероприятий. Впоследствии тело было обнаружено.

25 августа полицейского задержали. Ему вменяют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, возможную фальсификацию официальных документов и нарушения при ведении дел о пропавших без вести. Сам сотрудник не признает обвинений. Он утверждает, что действительно разговаривал с обоими пропавшими до того, как принял решение прекратить их поиски.

После появления этих сведений руководство полиции распорядилось провести проверку всех дел о пропавших без вести, которыми занимался задержанный сотрудник. Всего таких дел насчитывается 298. Предварительно установлено, что как минимум десять из них могли быть закрыты с нарушениями.

Скандал получил общенациональный резонанс и дошел до высшего политического руководства Южной Кореи. Президент страны Ли Чжэ Мён подверг критике действия полиции и призвал повысить ответственность правоохранительных органов за расследование подобных случаев.

Тем временем ситуация начинает отражаться и на туристической сфере Чеджу. В социальных сетях появляются сообщения от путешественников, которые пересматривают планы поездок на остров или отказываются от уже забронированных путешествий. Представители гостиничного бизнеса и владельцы гостевых домов говорят, что уже получают вопросы от потенциальных гостей о том, насколько безопасно сейчас посещать регион.

Некоторые туристы, по словам представителей сферы размещения, уже отменили свои бронирования. Владельцы объектов размещения опасаются, что дальнейшее распространение информации о происшествиях и полицейском расследовании может усилить беспокойство среди путешественников.

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