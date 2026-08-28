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Nvidia укрепила лидерство на рынке чипов для искусственного интеллекта

First News Media17:10 - Сегодня
Nvidia укрепила лидерство на рынке чипов для искусственного интеллекта

Американская технологическая компания Nvidia вновь превысила прогнозы аналитиков, представив сильные финансовые результаты за последний квартал.

Основным источником роста остается высокий спрос на передовые процессоры, которые используются для создания и работы систем искусственного интеллекта и инфраструктуры крупных центров обработки данных.

За три месяца, завершившихся в июле, Nvidia получила 96,2 миллиарда долларов выручки. Этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали около 92 миллиардов долларов. В годовом выражении продажи компании увеличились на 106 процентов.

Финансовые результаты Nvidia стали очередным свидетельством масштабного спроса на вычислительные мощности, необходимые для развития искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические компании продолжают вкладывать значительные средства в строительство центров обработки данных и закупку специализированных процессоров, рассчитывая получить долгосрочную отдачу от развития новых технологий.

Для Nvidia стремительный рост спроса на ее продукцию стал одним из главных факторов изменения положения компании на мировом рынке. За последние несколько лет производитель графических процессоров превратился из крупного игрока полупроводниковой отрасли в одного из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта и крупнейшую по стоимости публичную компанию мира.

До публикации последних результатов аналитики также обсуждали, удастся ли Nvidia сохранить лидирующие позиции на рынке специализированных процессоров. Профессор операций, технологий и инноваций Cornell Tech Каран Джиротра отмечал, что положение компании отличается от ситуации на рынке моделей искусственного интеллекта и корпоративных программ, где конкуренция остается особенно высокой.

По его оценке, Nvidia пока не сталкивается с сопоставимым по масштабу конкурентом в своей ключевой части рынка. Именно это, по мнению эксперта, делает компанию одним из наиболее привлекательных для публичных инвесторов способов получить прямую выгоду от дальнейшего развития искусственного интеллекта.

Рыночная капитализация Nvidia достигла примерно 5,1 триллиона долларов. Для сравнения, эта сумма сопоставима с размером валового внутреннего продукта таких крупных экономик, как Япония или Германия.

Столь стремительное увеличение стоимости компании началось после того, как появление ChatGPT в 2022 году резко ускорило интерес бизнеса и инвесторов к генеративному искусственному интеллекту. В течение последующих двух лет акции Nvidia выросли примерно на 700 процентов.

Новые финансовые результаты показывают, что спрос на оборудование Nvidia пока остается исключительно высоким. Однако для инвесторов ключевым вопросом становится уже не только способность компании увеличивать продажи, но и продолжительность нынешнего инвестиционного цикла в сфере искусственного интеллекта.

Пока технологические гиганты продолжают наращивать расходы на центры обработки данных и специализированные процессоры, Nvidia сохраняет ведущую роль в поставках ключевой инфраструктуры для этого рынка.

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