 Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

First News Media18:15 - Сегодня
Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

В Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы назначен новый заместитель председателя правления.

Как сообщает Unikal, приказом министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева на эту должность назначен Гусейн Аласгар оглы Пашаев.

Отметим, что Гусейн Пашаев является братом покойного депутата Ганиры Пашаевой.

До нового назначения он занимал должность директора Центрального филиала по социальному страхованию и индивидуальному учету Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Ганира Пашаева скончалась 28 сентября 2023 года в возрасте 48 лет после серьезных проблем со здоровьем. Она была похоронена на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Поделиться:
664

Актуально

Политика

Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Мнение

Цена уличных провокаций: Москва окончательно теряет доверие Баку

Экономика

Из Азербайджана в Армению транзитом отправят 700 тонн зерна

Мнение

Точка невозврата: Политический демонтаж Армении

Общество

Что видно без слов

На станции метро «Ахмедли» пассажирка упала на рельсы

Водитель-подросток насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП - ВИДЕО

В бакинское СИЗО заключенному пытались передать запрещенные предметы, спрятав их в обуви

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Сын шехида Аресты Бахышовой поступил в зарубежные университеты

Задержана Нигяр Фархад

Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву 

В Азербайджане произошло землетрясение

Последние новости

Что видно без слов

Сегодня, 19:52

На станции метро «Ахмедли» пассажирка упала на рельсы

Сегодня, 19:45

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:35

Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Сегодня, 19:25

Водитель-подросток насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Новый постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО вручил верительные грамоты гендиректору

Сегодня, 19:00

В бакинское СИЗО заключенному пытались передать запрещенные предметы, спрятав их в обуви

Сегодня, 18:45

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Имишли нанесла ущерб на свыше 49 тыс. манатов

Сегодня, 18:30

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Сегодня, 18:15

Цена уличных провокаций: Москва окончательно теряет доверие Баку

Сегодня, 18:09

Азербайджанские спортсмены выступят на чемпионате Европы

Сегодня, 18:04

Хадидже всего 11 месяцев, но она борется с тяжелой болезнью - ПРИЗЫВ К ПОМОЩИ

Сегодня, 17:37

В США хотят ограничить стажировки для иностранных студентов

Сегодня, 17:24

Из венского музея похитили ожерелье с 673 бриллиантами

Сегодня, 17:15

Балтийские страны НАТО планируют создать опергруппу для защиты от дронов

Сегодня, 17:12

Умер самый молодой монарх в мире

Сегодня, 17:11

Nvidia укрепила лидерство на рынке чипов для искусственного интеллекта

Сегодня, 17:10

На Чеджу нашли тела четырех пропавших туристов за несколько дней

Сегодня, 17:05

На этой столичной улице будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:04

В Баку выявили продажу незаконно ввезенных биодобавок - ФОТО

Сегодня, 16:45
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10