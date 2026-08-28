Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

В Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы назначен новый заместитель председателя правления.

Как сообщает Unikal, приказом министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева на эту должность назначен Гусейн Аласгар оглы Пашаев.

Отметим, что Гусейн Пашаев является братом покойного депутата Ганиры Пашаевой.

До нового назначения он занимал должность директора Центрального филиала по социальному страхованию и индивидуальному учету Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Ганира Пашаева скончалась 28 сентября 2023 года в возрасте 48 лет после серьезных проблем со здоровьем. Она была похоронена на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.