В бакинское СИЗО заключенному пытались передать запрещенные предметы, спрятав их в обуви
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников оперативного отдела Пенитенциарной службы Министерства юстиции предотвращена попытка передачи запрещенного предмета в Бакинский следственный изолятор.
Как сообщили в Министерстве юстиции, при досмотре посылки, принесенной знакомым для одного из содержащихся под стражей, в паре обуви были обнаружены тщательно спрятанные мобильный телефон и зарядное устройство.
По факту проводится расследование.
В Министерстве юстиции напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, влечет уголовную ответственность.
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