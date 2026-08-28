В бакинское СИЗО заключенному пытались передать запрещенные предметы, спрятав их в обуви

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников оперативного отдела Пенитенциарной службы Министерства юстиции предотвращена попытка передачи запрещенного предмета в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщили в Министерстве юстиции, при досмотре посылки, принесенной знакомым для одного из содержащихся под стражей, в паре обуви были обнаружены тщательно спрятанные мобильный телефон и зарядное устройство.

По факту проводится расследование.

В Министерстве юстиции напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, влечет уголовную ответственность.