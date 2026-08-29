Александар Вучич: Сербия представит боевых роботов

Роботы собственного производства с современным вооружением появятся в Сербии через две недели.



Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

"Вы увидите их в действии через 15 дней. Я с гордостью объявляю вам об этом. Вы увидите их, и не только идущими, но и использующими оружие, причем очень серьезное оружие", - заявил Вучич журналистам на открытии фабрики роботов китайской компании Minth в городе Шабац.

Ранее Вучич сообщал, что Сербия в ближайшее время утвердит стратегию роботизации своих вооруженных сил и нарастит производство военных дронов.