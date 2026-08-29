В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Низаминском районе Баку неизвестный избил жителя Баку и забрал у него 960 манатов наличных, а также сумку, в которой находились мобильный телефон стоимостью 250 манатов и 2 банковские карты.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, инцидент произошел на проспекте Гара Гараева.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го полицейского отделения Управления полиции Низаминского района, был установлен и задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения 37-летний Эльвин Фараджов, ранее судимый за различные преступления.

По факту продолжаются следственные мероприятия.