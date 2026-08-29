В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Азербайджана, который разыскивался Интерполом по запросу азербайджанских властей.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинского министерства.

Как уточняется в пресс-релизе, мужчина разыскивался "по обвинению в совершении хулиганства и умышленной порчи чужой вещи".

По данным МВД, гражданина Азербайджана удалось задержать на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" грузино-турецкой границы. В отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры.