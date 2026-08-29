 В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

First News Media11:55 - Сегодня
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Азербайджана, который разыскивался Интерполом по запросу азербайджанских властей.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинского министерства.

Как уточняется в пресс-релизе, мужчина разыскивался "по обвинению в совершении хулиганства и умышленной порчи чужой вещи".

По данным МВД, гражданина Азербайджана удалось задержать на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" грузино-турецкой границы. В отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры.

Поделиться:
352

Актуально

Мнение

Трамп перекраивает нефтяную карту мира

Политика

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости ...

В мире

Reuters: в столице Нигера и международном аэропорту началась стрельба

Политика

Масуд Пезешкиан: мы можем вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

В мире

В Госдуме назвали уезжающих из-за слухов о мобилизации «ненужными» России

В результате атак России на Бучу погибли 27 человек - ВИДЕО

В Зимбабве в ДТП погибли 25 человек - ВИДЕО

Подготовлен обвинительный акт по делу об убийстве Али Хаменеи

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Мощное землетрясение в Японии: сработала национальная система оповещения

Премьер Японии загрустила после травли тараканов в своей резиденции

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Искусственный интеллект спас жизнь: ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям

Последние новости

В связи с ремонтными работами изменена схема движения 21 маршрута

Сегодня, 14:15

В Госдуме назвали уезжающих из-за слухов о мобилизации «ненужными» России

Сегодня, 13:58

В результате атак России на Бучу погибли 27 человек - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Трамп перекраивает нефтяную карту мира

Сегодня, 13:50

Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

Сегодня, 13:35

В Азербайджане завтра ожидаются ливневые дожди с грозами и градом

Сегодня, 13:20

Сабина Алиева призвала мировое сообщество активизироваться в установлении судьбы пропавших без вести

Сегодня, 13:00

В Зимбабве в ДТП погибли 25 человек - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Иран рассматривает развитие внешней торговли по «Каспийскому экспрессу»

Сегодня, 12:40

Водителей в Азербайджане призвали соблюдать осторожность из-за дождей и сильного ветра

Сегодня, 12:30

Азербайджанские таможенники обнаружили крупную партию контрабандных лекарств

Сегодня, 12:20

Подготовлен обвинительный акт по делу об убийстве Али Хаменеи

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана

Сегодня, 12:05

В Физулинском районе подросток умер после падения с лошади

Сегодня, 12:02

В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Сегодня, 11:55

В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении

Сегодня, 11:50

Куда перевели студентов после прекращения деятельности Бакинского университета для девушек?

Сегодня, 11:30

Один из гендиректоров ЦБА покинул занимаемую должность

Сегодня, 11:20

В Стамбуле перевернулся служебный автобус, пострадали 18 человек

Сегодня, 11:00

Reuters: в столице Нигера и международном аэропорту началась стрельба

Сегодня, 10:40
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10