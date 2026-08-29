Подготовлен обвинительный акт по делу об убийстве Али Хаменеи

Прокуратура Тегерана заявила о подготовке обвинительного заключения по уголовному делу в связи с гибелью бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи и четырёх членов его семьи.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, согласно информации прокуратуры Тегерана, после завершения предварительного расследования, изучения внутренних и международных доказательств и документов по делу было подготовлено обвинительное заключение, которое направлено в суд для рассмотрения и принятия решения.