В Азербайджане завтра ожидаются ливневые дожди с грозами и градом

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером в ряде мест ожидается дождь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах возможны кратковременные ливневые осадки, грозы, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-70%, днем 45-50%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 31-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.