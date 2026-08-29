AZAL отложил ряд рейсов между Баку и Нахчываном из-за грозовой активности

Ряд рейсов по маршруту Баку – Нахчыван – Баку, запланированных на 29 августа 2026 года, отложен из-за грозовой активности.

Выполнение полетов возобновится после стабилизации погодных условий.

Пассажиры будут подробно проинформированы о возможных изменениях.

Географическое положение и горный рельеф Нахчыванской Автономной Республики напрямую влияют на метеорологическую обстановку и выполнение полетов. В частности, сильный ветер, его внезапная смена и грозовая активность создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки.

Важно отметить, что решение о задержке или отмене рейса из-за погоды принимается не только на основе условий, которые пассажир наблюдает в аэропорту. Оценка проводится по всему маршруту следования, а также с учетом текущих и прогнозируемых метеоусловий в аэропортах вылета и назначения.

Поскольку такие метеорологические явления оказывают серьезное влияние на безопасность полета, экипаж и операционные службы принимают решения в строгом соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.