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Трамп раскритиковал CNN и призвал сменить руководство телеканала

First News Media20:27 - Сегодня
Трамп раскритиковал CNN и призвал сменить руководство телеканала

Президент США Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес телеканала CNN, предложив полностью сменить его руководство и состав ведущих.

В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что CNN находится в «смертельной спирали», добавив, что эти передачи практически никто не смотрит. При этом Трамп назвал социолога и политического аналитика Гарри Энтена лучшим сотрудником канала и призвал не увольнять его, упомянув, что тот открыто демонстрировал высокий уровень его популярности.

Глава государства подчеркнул, что по-прежнему верит в потенциал медиаресурса, отметив, что при смене руководства и кадров великий бренд можно реабилитировать.

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