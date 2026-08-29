Делегация «Талибана» приехала в Берлин: в МИД Германии прокомментировали визит

Трое представителей движения «Талибан» неофициально прибыли в Германию для содействия депортации граждан Афганистана.

Делегация приехала в страну 26 августа после остановки в Катаре, где в немецком представительстве им были выданы визы сроком на 30 дней. На данный момент они находятся в посольстве Афганистана в Берлине, а на следующей неделе планируют посетить генеральные консульства в Бонне и Мюнхене. В МИД Германии подтвердили факт пребывания группы технической поддержки, задача которой — помочь в оформлении документов, необходимых для депортации.

В правительстве Германии подчеркивают, что работа представителей «Талибана» связана исключительно с оказанием консульских услуг и содействием депортациям. Большинство государств мира, включая страны ЕС, не признали правительство «Талибана», сформированное после прихода к власти в августе 2021 года, однако поддерживают с ним технические контакты по вопросам миграции, безопасности и гуманитарной помощи.