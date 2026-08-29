Пит Хегсет опроверг сообщения о планах баллотироваться в президенты США в 2028 году

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию телеканала NBC News о своем намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2028 года.

Характеризуя публикации со ссылками на анонимные источники как недостоверные, Хегсет заявил в социальной сети X, что его единственной задачей является работа во главе военного ведомства.

Ранее NBC News передавал, что глава Пентагона обсуждал с ближайшим окружением потенциальное участие в президентской гонке. При этом, по данным СМИ, Дональд Трамп в частных беседах со спонсорами Республиканской партии выражал желание видеть кандидатом от партии вице-президента Джей Ди Вэнса.