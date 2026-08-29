МАГАТЭ работает над созданием новой зоны прекращения огня вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает над созданием новой локальной зоны прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает пресс-служба организации со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси, данная мера необходима из-за угрозы отключения внешнего энергоснабжения станции. Локальное перемирие должно позволить специалистам провести критически важные ремонтные работы.

В случае достижения договоренностей новая зона станет седьмой зоной прекращения огня, созданной при посредничестве МАГАТЭ с конца 2025 года.