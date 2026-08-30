Оксана Расулова обратилась в полицию после видео, где психолог ударила ребенка с аутизмом — ВИДЕО

Актриса Оксана Расулова обратилась в полицию в связи с распространившимися в социальных сетях кадрами с участием психолога Джейран Мурадовой.

О.Расулова поделилась видео, на котором, как утверждается, психолог применяет физическую силу в отношении малолетнего ребенка и призвала правоохранительные органы разобраться в произошедшем.

На кадрах запечатлен момент, когда психолог Джейран Мурадова ударяет малолетнего ребенка в область лица. Сообщается, что ребенок имеет расстройство аутистического спектра.

По имеющейся информации, видео было отправлено матери ребенка самой Джейран Мурадовой без монтажа или редактирования. Запись якобы предназначалась для того, чтобы показать родителю, как проходит работа с ребенком во время процедуры.

После того как кадры попали в социальные сети, ситуация стала предметом активного обсуждения.

Отмечается, что Джейран Мурадова работает психологом в клинике «Neopsy Clinic» и, по данным источника, является ее руководителем.

Официальных комментариев самой Джейран Мурадовой, представителей клиники, а также компетентных государственных органов на данный момент не приводится.