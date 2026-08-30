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МЧС обратилось к населению из-за резкого ухудшения погоды в Азербайджане

First News Media10:59 - Сегодня
МЧС обратилось к населению из-за резкого ухудшения погоды в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой неустойчивой погодой.

Отмечается, что, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, на территории страны с вечера 30 августа до 1 сентября ожидается неустойчивая погода, в отдельных местах прогнозируются интенсивные дожди, кратковременные паводки на некоторых горных реках, сильный ветер и гроза.

Учитывая это, Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напомнило соответствующие правила безопасности:

"Так, для защиты от возможных селей и наводнений в некоторых реках в связи с осадками рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных опасности селей и наводнений, а при столкновении с такой опасностью немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, а также высокими деревьями.

Также пользователи маломерных судов должны учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен.

Учитывая, что в летний период люди отправляются на пляжи для отдыха, напоминаем, что купаться в море при сильном ветре опасно.

Кроме того, для защиты от опасностей, связанных с молнией, рекомендуется во время грозы отключить электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Находясь в автомобиле, следует остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Помните: безразличие к правилам - угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!".

Источник: Report

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