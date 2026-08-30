WSJ: США грозит продовольственный кризис из-за нестабильности на рынке удобрений

Соединенные Штаты Америки рискуют столкнуться с продовольственным кризисом на фоне дестабилизации мирового рынка удобрений.

Об этом в колонке для газеты The Wall Street Journal заявил советник Института Хартленда Джефф Стайр. По его словам, колебания цен на удобрения создают угрозу для ключевых внутренних приоритетов американской администрации — в частности, сдерживания продовольственной инфляции и продвижения программ здорового питания.

Среди основных причин кризисной ситуации на мировом рынке эксперт выделил украинский конфликт, напряженность в районе Ормузского пролива и действующие ограничения со стороны Китая на вывоз данной продукции. Для минимизации зависимости от импортных поставок и стабилизации внутреннего рынка Стайр призвал Вашингтон сосредоточиться на развитии собственного производства минеральных ресурсов.