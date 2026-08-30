 Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд

First News Media13:25 - Сегодня
Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес раскрыла подробности нефтяного соглашения с США, рассчитанного на 25 лет.

По ее словам, документ охватывает 17 стратегических месторождений и направлен на увеличение объема добычи нефти до уровня более 1,5 млн баррелей в сутки. При прогнозируемой стоимости сырья около 65 долларов за баррель Венесуэла рассчитывает получать порядка 19 долларов чистого дохода с каждого барреля, что в общей сложности принесет государству более 209 млрд долларов.

В рамках соглашения установлены роялти в размере 16% и 34-процентный налог на прибыль для работающих на объектах компаний. Венесуэла предоставит ресурсно-сырьевую базу, инфраструктуру и рабочую силу, тогда как американская сторона обеспечит привлечение капитала и технологий. Ожидается, что инвестиции помогут создать новые рабочие места и восстановить нефтяную отрасль страны, пострадавшую от санкций.

Поделиться:
345

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Судьба пропавших без вести остается вопросом глубокого ...

Общество

Оксана Расулова обратилась в полицию после видео, где психолог ударила ребенка с ...

В мире

Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским ...

Общество

Штормовое предупреждение: на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

В мире

У берегов Северного Кипра затонуло судно с 267 людьми на борту: продолжается спасательная операция - ОБНОВЛЕНО

Российские войска готовят наступление под Лиманом, несмотря на контратаки ВСУ

Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд

Зеленский заявил о ликвидации последствий удара по Бучанскому району

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Концерт Канье Уэста в Питере отменили по звонку из Кремля

СМИ: в Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Умер актер Тим Карри — звезда «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Последние новости

У берегов Северного Кипра затонуло судно с 267 людьми на борту: продолжается спасательная операция - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:28

Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, местами ливни и грозы

Сегодня, 14:54

Оксана Расулова обратилась в полицию после видео, где психолог ударила ребенка с аутизмом — ВИДЕО

Сегодня, 14:37

Хикмет Гаджиев: Судьба пропавших без вести остается вопросом глубокого национального значения

Сегодня, 14:12

Российские войска готовят наступление под Лиманом, несмотря на контратаки ВСУ

Сегодня, 13:50

Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд

Сегодня, 13:25

Зеленский заявил о ликвидации последствий удара по Бучанскому району

Сегодня, 12:59

WSJ: США грозит продовольственный кризис из-за нестабильности на рынке удобрений

Сегодня, 12:40

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

Сегодня, 12:15

Гидрометеослужба обнародовала фактическую погоду в Азербайджане на утро 30 августа

Сегодня, 11:51

Александр Стубб: Китай заверил Финляндию, что не допустит ядерного удара РФ по Украине

Сегодня, 11:30

Баку поздравил братский народ Турции с 30 Августа — Днем Победы

Сегодня, 11:11

МЧС обратилось к населению из-за резкого ухудшения погоды в Азербайджане

Сегодня, 10:59

Число жертв наводнения в Непале возросло до 734 человек

Сегодня, 10:43

ШАБАК экстренно эвакуировал из США сына Нетаньяху из-за угрозы покушения

Сегодня, 10:30

Ким Чен Ын сменил министра обороны КНДР

Сегодня, 10:07

В горах Шеки спасли туристку из Нидерландов после нападения собак - ВИДЕО

Сегодня, 09:52

Покер Месси и гол Суареса: «Интер Майами» разгромил соперника в MLS

Сегодня, 09:35

Глава ЦРУ предложил в Москве провести саммит Трампа, Путина и Зеленского

Сегодня, 09:16

Истребители F-16 перехватили пять самолетов из-за визита Трампа в Хьюстон

Сегодня, 00:14
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10