Венесуэла и США заключили 25-летнее соглашение по нефти на $209 млрд

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес раскрыла подробности нефтяного соглашения с США, рассчитанного на 25 лет.

По ее словам, документ охватывает 17 стратегических месторождений и направлен на увеличение объема добычи нефти до уровня более 1,5 млн баррелей в сутки. При прогнозируемой стоимости сырья около 65 долларов за баррель Венесуэла рассчитывает получать порядка 19 долларов чистого дохода с каждого барреля, что в общей сложности принесет государству более 209 млрд долларов.

В рамках соглашения установлены роялти в размере 16% и 34-процентный налог на прибыль для работающих на объектах компаний. Венесуэла предоставит ресурсно-сырьевую базу, инфраструктуру и рабочую силу, тогда как американская сторона обеспечит привлечение капитала и технологий. Ожидается, что инвестиции помогут создать новые рабочие места и восстановить нефтяную отрасль страны, пострадавшую от санкций.