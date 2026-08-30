Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, местами ливни и грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами приобретающие ливневый характер.

В отдельных частях полуострова возможны грозы, а в вечернее время — интенсивные и кратковременные осадки. Синоптики прогнозируют порывистый северо-западный ветер. В ночные часы температура воздуха составит от 20 до 23 градусов тепла, днем столбики термометров опустятся до 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление зафиксировано на отметке 761 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет колебаться в пределах 70-80%.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в регионах Азербайджана, где пройдут дожди, местами переходящие в ливни, прогнозируются грозы и град. В ночные и утренние часы в некоторых горных районах возможен туман, а восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха в районах ночью составит 18-23 градуса тепла, днем — 25-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16 градусов тепла, а днем — 19-24 градуса тепла.

Источник: Национальная служба гидрометеорологии