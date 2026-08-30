 В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

First News Media22:54 - 30 / 08 / 2026
В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Поиски 19 пассажиров судна, потерпевшего крушение у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, продолжаются.

Как передает 1news.az, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на своей странице в социальной сети X.

"Спасены 240 человек, погибли 8 человек, поисково-спасательные работы в отношении 19 пассажиров продолжаются", - отметил министр.

По его словам, Командование береговой охраны проводит поисково-спасательные работы в районе происшествия с использованием пяти плавсредств и двух вертолетов.

17:30

Число погибших в результате крушения пассажирского судна у берегов Кирении в Северном Кипре возросло до семи человек, 237 спасены.

Как сообщает NTV Türkiye, об этом заявил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

В настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция по поиску и спасению 23 человек.

17:02

В результате крушения пассажирского судна у берегов Кирении в Северном Кипре шесть человек погибли, 172 спасены.

Как передает NTV Türkiye, об этом сообщил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

16:28

С пассажирского судна, затонувшего у берегов города Кирения в Северном Кипре, к настоящему моменту спасены 159 человек.

Об этом сообщил мэр Кирении Мурат Шенкул. По его словам, всего на борту судна находились 270 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Глава города охарактеризовал сложившуюся ситуацию как очень серьезную. К масштабным спасательным работам привлечены береговая охрана, судно Akgünlerin Express, а также многочисленные малые катера.

 

15:28

Продолжаются масштабные спасательные операции в связи с пассажирским судном частной компании, которое затонуло у берегов Северного Кипра.

Корабль следовал по маршруту Кирения — Мерсин и вскоре после выхода из порта, примерно в 4 милях (6,44 км) от берега, сначала накренилось, а затем быстро ушло под воду. Всего на борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа.

К ликвидации последствий ЧП привлечены один вертолет и четыре катера Береговой охраны Турции, а также частные суда, находившиеся поблизости. По последним официальным данным, поступающим с места происшествия, спасателям удалось эвакуировать людей: по информации министра общественных работ и транспорта ТРСК Эрхана Арыклы, на берег были доставлены 100 человек, в то время как мэр Кирении Мурат Шенкул сообщил о 160 спасенных, которых доставляют в порт.

15:12

У побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра тонет пассажирское судно, на борту которого находятся 260 человек.

Как сообщил министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы, инцидент произошел примерно в 4 милях, что составляет около 6,44 километра от берега. В настоящее время экстренные и спасательные группы задействованы в проведении масштабных поисково-спасательных работ. Дополнительные данные о точных причинах происшествия, а также о текущем состоянии пассажиров и членов экипажа на данный момент не приводятся.

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