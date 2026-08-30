В Тибете начались восстановительные работы после масштабного наводнения и оползня - ВИДЕО

В Тибете стартовали восстановительные работы после разрушительного наводнения и мощного оползня.

Согласно официальным данным, жертвами стихии стали 16 человек, а еще 546 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. В регионе введен максимальный режим реагирования на стихийные бедствия. Правительство Китая направило 120 млн юаней на проведение поисково-спасательных и сопутствующих мероприятий. К ликвидации последствий привлечено более 2,1 тысячи человек, включая военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, бойцов Народной вооруженной полиции, а также сотрудников профильных ведомств и государственных учреждений.

Источник: Day.Az