Завтра в трех районах Баку отключат газ

Завтра в ряде районов Хатаи, Сабунчу и Сураханы будет приостановлено газоснабжение.

Как передает 1news.az, об этом сообщило производственное объединение «Азеригаз».

В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, устранением выявленной утечки газа, а также проведением ремонтно-монтажных работ, завтра с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение на улицах Р. Гулиева, И. Абилова, Садыгджана, Зыхской дороге, Джаваншира и в районе Комбината Хатаинского района.

Кроме того, кратковременные перебои с газоснабжением возникнут на улицах А. Дадашова, Ю. Саратова, М. Калинина, Ш. Руставели, М. Ибрагимова и на улице Фазенда в поселке Балаханы Сабунчинского района.

В Сураханинском районе перебои ожидаются на улицах Х. Аллахвердиева, Ханлар, Н. Гянджеви, И. Сулейманова, Р. Гоюшова, С. Гамидова в поселке Зых, а также на части Зыхского шоссе.