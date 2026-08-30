Трамп: Нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы Стратегического нефтяного резерва США.

Как передает 1news.az, об этом глава вашингтонской администрации Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Одна из вещей, которую я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это заполнить Стратегический нефтяной резерв, который из-за предшествующего президента Сонного Джо Байдена фактически опустел", - следует из публикации.

Трамп отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро и что это "подарок от Венесуэлы народу США".

Ранее американский лидер объявил о заключении крупнейшей в мировой истории нефтяной сделки между США и Венесуэлой. Благодаря соглашению США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти Боливарианской Республики.