На Северном Кипре с затонувшего судна спасены двое граждан Азербайджана
На борту затонувшего у берегов Северного Кипра судна находились граждане Азербайджана Валех Гумметов и Рашад Ибрагимов.
Как передает 1news.az, об этом заявил председатель Общества дружбы Азербайджан–Кипр Орхан Гасаноглу в комментарии AZƏRTAC.
"Оба спасены", - сообщил он.
После оказания первой медицинской помощи граждане Азербайджана были выписаны из больницы. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметил Гасаноглу.
Напомним, что в результате затопления пассажирского судна у берегов города Кирения на Северном Кипре погибли семь человек, 237 были спасены.
400