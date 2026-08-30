На Северном Кипре с затонувшего судна спасены двое граждан Азербайджана

На борту затонувшего у берегов Северного Кипра судна находились граждане Азербайджана Валех Гумметов и Рашад Ибрагимов.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель Общества дружбы Азербайджан–Кипр Орхан Гасаноглу в комментарии AZƏRTAC.

"Оба спасены", - сообщил он.

После оказания первой медицинской помощи граждане Азербайджана были выписаны из больницы. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметил Гасаноглу.

Напомним, что в результате затопления пассажирского судна у берегов города Кирения на Северном Кипре погибли семь человек, 237 были спасены.