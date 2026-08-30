В Гедабеке автомобиль Mercedes упал с моста в овраг: пострадали пять человек - ВИДЕО

В Гедабейском районе Азербайджана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

На участке автодороги Гедабей – Шамкир легковой автомобиль марки Mercedes потерял управление, съехал с проезжей части, опрокинулся с моста и упал в овраг.

В результате аварии различные травмы получили пять человек — молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет: Эльвир Фаталиев (2004 г.р.), Руфан Мамедов (2006 г.р.), Муса Нурузаде (2006 г.р.), Мухаммед Мамедов (2007 г.р.) и Зия Нуриев (2008 г.р.).

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало текущее состояние пострадавших. По данным ведомства, 28 августа около 20:20 все пятеро мужчин с травмами различной степени тяжести были оперативно госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Гедабейской центральной районной больницы.

После оказания первичной экстренной помощи врачи приняли решение эвакуировать участников ДТП в больницу имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа для прохождения специализированного лечения.

На данный момент четверо пострадавших после получения необходимой медицинской помощи уже выписаны на амбулаторное лечение, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Еще один молодой человек продолжает оставаться в профильном отделении стационара, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции. По факту инцидента и для установления причин потери управления транспортным средством проводится расследование.