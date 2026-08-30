 Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку и автопробег классических автомобилей - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку и автопробег классических автомобилей - ФОТО - ВИДЕО

First News Media22:25 - 30 / 08 / 2026
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку и автопробег классических автомобилей - ФОТО - ВИДЕО

При организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) прошли выставка и автопробег классических автомобилей.

Как передает 1news.az, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, другие известные личности и жители столицы.

Мероприятие началось с демонстрации классических автомобилей в Приморском национальном парке, где было выставлено более 100 машин, выпущенных до 1986 года.

Это транспортные средства, зарегистрированные для участия в мероприятии, а также некоторые экспонаты постоянной выставки в Центре Гейдара Алиева.

На выставке, проходившей в Marina Bay, среди владельцев автомобилей, принявших участие в пробеге, были определены и награждены победители в различных номинациях.

Победители определялись по следующим номинациям: "Ветеран выставки", "Золотой стандарт", "Живая легенда", "Редкие жемчужины", "Икона стиля эпохи", "Дух эпохи", "Винтажная элегантность", "Хранитель традиций", "Гоночная легенда", "Железный аристократ", "Легендарный труженик", "Любимец народа", "Голос эпохи" и "Капсула времени".

Гостям также была представлена музыкальная программа.

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