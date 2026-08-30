На Северном Кипре объявлен трехдневный траур после крушения судна

На Северном Кипре объявлен трехдневный национальный траур в связи с крушением пассажирского судна, выполнявшего рейс Гирне — Ташуджу, у берегов Гирне, в результате которого погибли люди.

Как передает 1news.az со ссылкой на Haber Global, соответствующее решение принято в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, премьер-министр Северного Кипра Унал Устел сообщил о задержании капитана судна и семи сотрудников в рамках расследования крушения пассажирского судна у берегов Гирне.

В результате кораблекрушения у берегов Гирне погибли 8 человек, 237 человек были спасены. Среди спасенных — два гражданина Азербайджана.