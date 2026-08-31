В США заявили, что атаками на Иран боролись с установкой мин в Ормузском проливе

Удары американских военных по территории Ирана были призваны помешать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) разместить мины в Ормузском проливе.

С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"ВС США предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу", - говорится на странице ведомства в X.