В Хачмазе грузовой поезд сбил человека

Сегодня около 05:05 на станции Хачмаз ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) перед движущимся грузовым поездом внезапно появился человек.

Как сообщает 1news.az, несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, из-за короткого расстояния столкновения избежать не удалось, и человек скончался.

«АЖД в очередной раз призывает граждан переходить железнодорожные пути только в установленных местах и по пешеходным переходам, а также воздерживаться от действий, подвергающих жизнь риску. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина, а их нарушение влечет за собой административную ответственность. Следует помнить, что невнимательность, спешка и пренебрежение правилами порой приводят к трагическим последствиям», - говорится в заявлении акционерного общества.