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Ерлан Карин избран вице-президентом Казахстана

First News Media10:25 - Сегодня
Ерлан Карин избран вице-президентом Казахстана

За кандидатуру Ерлана Карина проголосовал 141 депутат Курултая Казахстана.

Ранее его кандидатуру предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления. Также он обеспечивает баланс между ветвями власти.

— Вице-президент будет тесно работать с депутатами Курултая и Правительством. В соответствии с Конституцией он реализует задачи, определенные Главой государства. На эту должность я предлагаю кандидатуру Ерлана Тынымбайулы Карина. Ерлан Карин — известный в стране человек. Он много лет работал в системе государственного управления, имеет большой опыт, его можно назвать патриотичным гражданином. Он активно участвовал в качественной реализации масштабных реформ. Хорошо понимает стратегические ориентиры государства и планы развития. Поэтому считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этой должности, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

После избрания Вице-президента Глава государства КР подпишет указ о его полномочиях.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 в Туркестанской области. 

Окончил Актюбинский университет им. К. Жубанова (1996) по специальности «Учитель истории и географии».

Трудовую деятельность начал преподавателем Актюбинского университета, главным редактором газеты «Актюбинский университет», политическим обозревателем газеты «Диапазон» (1992-1997).

В 1997–1998 гг. — политический обозреватель газеты «Время»;

В 1998–2000 гг. занимал должность старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая;

С 02.2000–2003 гг. — директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ);

В 2004-2006 занимал должность генерального директора Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану;

С 2006 — советник акима Мангистауской области по политическим вопросам;

2008 — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-08.2013 — Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан»;

2014-02.2017 — директор Казахстанского института стратегических исследований.

Последние годы занимал должности государственного советника Республики Казахстан, помощника Президента Республики Казахстан, государственного секретаря Республики Казахстан. 

30 июня назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента.

Имеет награды:

Орден: «Құрмет» (2010), «Достық» (2024);

Медаль «Қазақстан Республикасының Прокуратурасына 25 жыл», медаль Комитета национальной безопасности РК «За вклад в обеспечение национальной безопасности» (2019); Юбилейная медаль 20 лет Вооружённых сил Республики Казахстан» (2012).

 

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