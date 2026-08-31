В Индонезии отменили уголовное наказание за оскорбление правительства

Конституционный суд Индонезии отменил положения законодательства, которые предусматривают уголовное наказание за публичное оскорбление правительства и других государственных структур.

Об этом со ссылкой на постановление суда сообщило агентство Bloomberg.

Решение о введении уголовного наказания за публичное оскорбление правительства было принято в Индонезии в 2023 году, официально эти нормы начали действовать в январе 2026 года. Соответствующие уголовные статьи предполагали лишение свободы до трех лет.

Конституционный суд Индонезии пришел к выводу, что такие нормы угрожают свободе слова в стране и противоречат основному закону. Отдельно отмечается, что государственные учреждения "не имеют чувств", поэтому не могут быть оскорблены. Согласно постановлению суда, правоохранительные органы больше не в праве привлекать граждан по соответствующим статьям.

Источник: ТАСС