В Мардакяне месяц жестоко избивали собак: защитники требуют расследования - ФОТО - ВИДЕО

В поселке Мардакян Хазарского района произошел случай жестокого обращения с животными, последствия которого оказались трагическими.

В результате избиения пострадали две собаки, кормящая собака по кличке Звонок получила многочисленные травмы и серьезные повреждения внутренних органов, а маленький щенок в возрасте около одного месяца, несмотря на попытки ветеринаров спасти его, погиб.

Как выяснила редакция 1news.az, очевидицей произошедшего стала соседка, проживающая рядом с местом, где находились животные. По ее словам, жестокое обращение с собаками происходило не впервые и продолжалось на протяжении примерно месяца. Женщина утверждает, что ранее уже обращалась в полицию в связи с происходящим, однако, несмотря на это, ситуация не изменилась, а меры не были приняты.

Во время очередного эпизода соседка решила самостоятельно зафиксировать происходящее. Она сняла на видео момент жестокого избиения собаки, на записи отчетливо слышны удары и происходящее вокруг.

Именно после этого женщина вновь решила обратиться за помощью, на этот раз к Афаг Гурбановой - заместителю председателя Общественного объединения по защите животных.

@bumerang12345 S.O.S. Mərdəkənda bir baq evində artıq təxminən bir aydır ki, naməlum bağban itləri mütəmadi olaraq vəhşicəsinə döyür. Qonşu qadın dəfələrlə polise muraciyet edib və bu hadisənin şahidi də olub. Polis gəlib, lakin itləri tapa bilməyib və məsələ bağlanıb. Ertəsi gün isə hər şey yenidən təkrarlanıb. Diqqət edin, iti necə şiddətlə döyür - az qala öldürür! Qamçının səsinə diqqətlə qulaq asın! Kim mənimlə birləşməyə və itlərin oradan götürülməsi üçün birlikdə mübarizə aparmağa hazırdır? Bütün bunlar hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Həmçinin itlər götürüldükdən sonra onları harada yerləşdirməyin mümkün olduğu ilə bağlı variantlarınızı təklif etməyinizi xahiş edirəm. 0709110370 ♬ оригинальный звук - Bumerang

Как рассказала Афаг Гурбанова в разговоре с 1news.az, получив информацию о случившемся и видеозапись, она приехала на место и помогла спасти пострадавших животных. Обе собаки нуждались в срочной ветеринарной помощи.

Одной из пострадавших стала кормящая собака Звонок. В результате избиения она получила многочисленные травмы и серьезные повреждения внутренних органов - у животного пострадали печень и почки. Помимо физических повреждений, собака перенесла сильный стресс. Сейчас Звонок находится в ветеринарной клинике, где получает необходимое лечение.

Однако во время этого же инцидента пострадал и маленький щенок, которому было около одного месяца. Животное получило тяжелую травму шейного отдела позвоночника, многочисленные ушибы бедра и повреждение печени.

Щенка доставили к ветеринарам, которые на протяжении трех дней пытались его спасти, ему сделали рентген и провели необходимое лечение, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Несмотря на все усилия, маленький щенок не пережил последствий избиения и погиб.

Таким образом, произошедшее в Мардакяне привело к трагическим последствиям, одно из животных погибло, а второе продолжает лечение в ветеринарной клинике. При этом, как отмечает 1news.az, согласно словам соседки, ставшей свидетельницей происходящего, речь может идти не о единичном случае жестокого обращения, учитывая слова свидетелей.

А значит, это не первое преступление и абсолютное зверство по отношению к беззащитным животным. Так или иначе, теперь защитники животных намерены добиться расследования случившегося и привлечения виновного к ответственности. Для этого они готовятся обратиться в полицию и призывают неравнодушных граждан присоединиться к ним.

Встреча запланирована у полицейского участка №1 Хазарского района в Мардакяне. Организаторы призывают всех, кто готов поддержать требование о расследовании произошедшего, также присоединиться. По их словам, чем больше людей примет участие, тем более заметной будет общественная позиция по этому делу.

Для дополнительной информации и связи с организаторами указан номер телефона: 070 911 03 70.