Юсиф Эйвазов вновь воссоединился с Анной Нетребко - ФОТО - ВИДЕО

Грандиозная «Аида» - sold out в Вероне

Народный артист Азербайджана, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов вновь вышел на одну сцену с Анной Нетребко. Вечером 30 августа артисты исполнили главные партии в опере Джузеппе Верди «Аида» на легендарной Arena di Verona.

Спектакль стал одним из самых ожидаемых событий 103-го оперного фестиваля в Вероне. Интерес публики оказался огромным: билеты были полностью распроданы за несколько дней до представления, при этом, как сообщала итальянская пресса, запросы на них продолжали поступать и после объявления sold out.

Юсиф Эйвазов предстал перед многотысячной публикой Arena di Verona в партии Радамеса, Анна Нетребко исполнила заглавную партию Аиды. Для Нетребко это было единственное выступление на сцене Арены в рамках фестиваля 2026 года.

Вместе с ними в звездный состав спектакля вошли Клемантин Марген в партии Амнерис, один из ведущих баритонов мировой оперной сцены Людовик Тезье в партии Амонасро и Джанлука Буратто в партии Рамфиса. Оркестром и хором Fondazione Arena di Verona дирижировал Франческо Оммассини.

Масштаб происходящего соответствовал статусу вечера. «Аида» была представлена в знаменитой постановке великого Франко Дзеффирелли - одном из самых роскошных спектаклей Arena di Verona. Огромное пространство древнеримского амфитеатра превратилось в фантастический Древний Египет: гигантская золотая пирамида, сфинксы, монументальные декорации, драгоценные ткани, сверкающие камни и сотни участников массовых сцен.

В спектакле были задействованы оркестр, хор и балет Arena di Verona, а также сотни мимов и статистов. В грандиозных хореографических сценах Владимира Васильева участвовали в том числе первые солисты балета миланского Teatro alla Scala Вирна Топпи и Никола Дель Фрео.

Итальянская пресса еще накануне называла представление 30 августа одним из наиболее ожидаемых вечеров сезона. «Аида» занимает совершенно особое место в истории Arena di Verona: именно с этой оперы Верди в 1913 году началась история знаменитого оперного фестиваля в древнеримском амфитеатре. За более чем столетие она стала настоящим символом Арены и ставилась здесь сотни раз.

Для Юсифа Эйвазова нынешний сезон в Arena di Verona стал очередным подтверждением его прочного места на ведущих оперных площадках мира. В этом году тенор неоднократно выходил на знаменитую арену, а 30 августа исполнил партию Радамеса в одном из главных произведений мирового оперного репертуара - перед полностью заполненными трибунами Arena di Verona.

Вечер, объединивший музыку Верди, монументальный театральный мир Дзеффирелли и созвездие ведущих оперных исполнителей современности, стал одним из ярких событий нынешнего оперного сезона в Вероне.