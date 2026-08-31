В Бишкеке состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел встречу с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в рамках Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) 31 августа 2026 года в Бишкеке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лидеры отметили историческую значимость Вашингтонского Мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года, Совместной Декларации, подписанной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и засвидетельствованной Президентом США Дональдом Трампом, а также парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых связей между двумя странами были отмечены в качестве важных практических проявлений дивидендов мира. Лидеры также приветствовали контакты между бизнес-сообществами и провели обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

Стороны отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнули значимость продолжения их работы в соответствии с соглашениями, достигнутыми между двумя странами.

Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией Маршрута Трампа во имя Международного Мира и Процветания (TRIPP), одного из значимых результатов Вашингтонского Мирного саммита, и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута TRIPP.

Лидеры позитивно оценили контакты, направленные на формирование доверия, с участием парламентариев и представителей гражданского общества, отметив их вклад в укрепление взаимного доверия и поддержание более широкой повестки мира.

Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян согласились посредством прямых двусторонних контактов предпринимать дальнейшие шаги в целях укрепления устойчивого мира, продвижения нормализации двусторонних межгосударственных отношений и развития транспортных связей.

12:50

Через несколько минут состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает 1news.az.

Отметим, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 августа прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).