Какой будет погода в Баку в первый день осени?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 1 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами ожидается дождь. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные интенсивные ливни и грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20°C, днем - 23–26°C. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидается дождь. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°C, днем - 25–29°C. В горах ночью температура будет 10-15°C, днем - 18-22°C.