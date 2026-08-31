В Исмаиллинском районе раскрыли серию краж из домов и баз отдыха

В Исмаиллинском районе в полицию поступили сообщения о кражах бытовых предметов из домов, совершенных в разное время.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, был установлен и задержан 24-летний Илькин Гусейнов, подозреваемый в совершении указанных преступлений, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования также установлено, что он совершил кражи из нескольких баз отдыха, расположенных на территории района.

По факту возбуждено уголовное дело - решением суда в отношении И. Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.