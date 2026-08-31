В Баку раскрыли кражу телефонов и аксессуаров на 70 тысяч манатов

В Гарадагском районе Баку сотрудники полиции задержали двух человек, которых подозревают в краже мобильных телефонов и аксессуаров со склада одной из компаний.

Общая стоимость похищенного, согласно поступившей в правоохранительные органы информации, составила около 70 тысяч манатов.

Как сообщает Министерство внутренних дел, заявление о краже поступило в полицию после того, как со склада компании, расположенного на территории Гарадагского района, были похищены мобильные телефоны и различные аксессуары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых участников преступления. По подозрению в совершении кражи были задержаны 33-летний А. Багиров и 35-летний Р. Расуллу.

В рамках расследования правоохранители установили, что один из задержанных, Р. Расуллу, работал на складе, откуда были похищены материальные ценности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник: APA